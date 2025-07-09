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Министр спорта России Дегтярёв встретился с президентом «Сьона» в Швейцарии

Министр спорта России Дегтярёв встретился с президентом «Сьона» в Швейцарии
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Министр спорта России Михаил Дегтярёв и президент футбольного клуба «Сьон» Кристиан Константин встретились в Швейцарии. Совместная фотография чиновника и владельца клуба была опубликована в телеграм-канале «Дегтярёв-на-спорте».

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 июля 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Сьон
Сьон, Швейцария
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, сегодня, 9 июля, в рамках Winline Суперсерии «Зенит» и «Сьон» проведут товарищеский матч. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В составе швейцарцев выступает российский полузащитник Антон Миранчук.

Ранее Константин заявил, что в случае необходимости готов предоставить стадион своей команды российским клубам для проведения матчей еврокубков на нейтральной территории. По словам президента «Сьона», такое решение возможно, если Россию вернут к международным соревнованиям.

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