Министр спорта России Дегтярёв встретился с президентом «Сьона» в Швейцарии

Министр спорта России Михаил Дегтярёв и президент футбольного клуба «Сьон» Кристиан Константин встретились в Швейцарии. Совместная фотография чиновника и владельца клуба была опубликована в телеграм-канале «Дегтярёв-на-спорте».

Напомним, сегодня, 9 июля, в рамках Winline Суперсерии «Зенит» и «Сьон» проведут товарищеский матч. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В составе швейцарцев выступает российский полузащитник Антон Миранчук.

Ранее Константин заявил, что в случае необходимости готов предоставить стадион своей команды российским клубам для проведения матчей еврокубков на нейтральной территории. По словам президента «Сьона», такое решение возможно, если Россию вернут к международным соревнованиям.