Моуринью поговорил с Рашфордом о переходе в «Фенербахче»

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью созвонился с нападающим «Манчестер Юнайтед» Маркусом Рашфордом, чтобы уговорить игрока перейти в турецкий клуб. Об этом сообщает издание Fotomac. Разговор оказал положительное воздействие на англичанина.

Стамбульский клуб готов взять форварда «красных» в аренду с опцией выкупа. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста равняется € 50 млн.

Во второй половине минувшего сезона воспитанник манкунианцев выступал в аренде за «Астон Виллу». 27-летний Рашфорд провёл 17 матчей во всех турнирах за команду Унаи Эмери, в которых забил девять голов. Ранее новичку «Манчестер Юнайтед» Матеусу Кунье отдали 10-й номер, под которым играл англичанин.