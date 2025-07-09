«Зенит» — «Сьон»: стартовые составы команд на товарищеский матч

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Сегодня, 9 июля, состоится матч Winline Суперсерии, в котором встретятся российский «Зенит» и швейцарский «Сьон». Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Начало встречи — в 19:00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Латышонок, Вега, Нино, Эракович, Сантос, Барриос, Мантуан, Глушенков, Педро, Энрике, Кассьерра.

«Сьон»: Рачоппи, Сов, Шуареф, Чипперфилд, Миранчук, Лаванши, Хефти, Хайризи, Нивокази, Кололли, Кабакальман.

«Зенит» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на втором месте. Команда набрала 66 очков за 30 встреч. Чемпионом страны стал «Краснодар» (67). «Сьон» занял девятое место в чемпионате Швейцарии сезона-2024/2025, набрав 44 очка за 38 игр. Первым стал «Базель» (73).