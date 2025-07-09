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«Манчестер Юнайтед» отказался от обмена вымпелами, возможно, ради экономии — Джейкобс

«Манчестер Юнайтед» отказался от обмена вымпелами, возможно, ради экономии — Джейкобс
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Английский «Манчестер Юнайтед» отказался от предматчевого обмена вымпелами между капитанами команд. Как сообщает журналист Бен Джейкобс, новое правило будет действовать с предсезонного матча с «Лидсом». Напомним, встреча пройдёт в субботу, 19 июля.

По данным источника, в клубе считают данную традицию устаревшей и неактуальной. Под сомнение ставится целесообразность дарения вымпелов командам, с которыми «красные дьяволы» встречаются часто по ходу сезона.

Отмечается, что соперники «Манчестер Юнайтед» были удивлены такой новостью и считают, что данная мера может быть вызвана желанием сократить расходы.

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