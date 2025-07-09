«Милан» заинтересован в трансфере нападающего «Байера» Бонифасе

Форвард «Байера» Виктор Бонифасе входит в трансферный список «Милана». Итальянский клуб, которым руководит Массимилиано Аллегри, уже связывался с нигерийским игроком на предмет перехода. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

Ранее появлялась информация, что новый главный тренер миланского клуба хочет заполучить нападающего «Ювентуса» Душана Влаховича.

Виктор Бонифасе в прошедшем сезоне выходил на поле за команду из Леверкузена в 27 матчах во всех турнирах, в которых он забил 11 голов и отдал одну голевую передачу. По оценке Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста равняется € 40 млн.