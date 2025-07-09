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Выступавший за «Лион» полузащитник Ауар отреагировал на сохранение клуба в Лиге 1

Выступавший за «Лион» полузащитник Ауар отреагировал на сохранение клуба в Лиге 1
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Воспитанник «Лиона» Уссем Ауар, выступающий ныне в составе саудовского «Аль-Иттихада», отреагировал на сохранение французским клубом места в элитном дивизионе. Напомним, Национальная дирекция контроля и управления футбольных клубов Франции (DNCG) удовлетворила апелляцию «Лиона», отменив решение о понижении команды в Лигу 2 из-за финансовых проблем.

В своём аккаунте в соцсети X (ранее Twitter) экс-полузащитник французской команды опубликовал сообщение из трёх смайлов: красного и голубого сердца и сложенных в молитве ладоней, отметив аккаунт «Лиона».

Уссем Ауар покинул «Лион» летом 2023 года в статусе свободного агента и перебрался в «Рому». Спустя год «Аль-Иттихад заплатил римлянам за трансфер футболиста € 12 млн.

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