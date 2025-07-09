Соболев и Алип — вне заявки на игру со «Сьоном» из-за мышечных повреждений

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, отвечая на вопрос об отсутствии нападающего команды из Санкт-Петербурга Александра Соболева в заявке на матч Winline Суперсерии с «Сьоном», рассказал о недомогании футболиста. Игру также пропускает защитник Нуралы Алип.

«У Соболева небольшие проблемы мышечного характера. Надеюсь, что через несколько дней он будет готов, как и Алип», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Команды встречаются на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Зенит» стартует в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026 домашним матчем с «Ростовом», который пройдёт 20 июля в 18:00 по московскому времени.