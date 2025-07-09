Соболев и Алип — вне заявки на игру со «Сьоном» из-за мышечных повреждений
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, отвечая на вопрос об отсутствии нападающего команды из Санкт-Петербурга Александра Соболева в заявке на матч Winline Суперсерии с «Сьоном», рассказал о недомогании футболиста. Игру также пропускает защитник Нуралы Алип.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 июля 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Перерыв
2 : 1
Сьон
Сьон, Швейцария
1:0 Глушенков – 10' 2:0 Кассьерра – 17' 2:1 Шуареф – 41'
«У Соболева небольшие проблемы мышечного характера. Надеюсь, что через несколько дней он будет готов, как и Алип», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».
Команды встречаются на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Зенит» стартует в Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026 домашним матчем с «Ростовом», который пройдёт 20 июля в 18:00 по московскому времени.
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