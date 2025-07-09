«Зенит» — «Сьон»: после первого тайма счёт 2:1 в пользу клуба РПЛ

Завершён первый тайм товарищеского матча, в котором встречаются российский «Зенит» и швейцарский «Сьон». На данный момент счёт 2:1 в пользу клуба с берегов Невы. Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). В прямом эфире игру показывает телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на втором месте в турнирной таблице. Команда набрала 66 очков за 30 встреч. Чемпионом страны впервые в истории стал «Краснодар» (67). «Сьон» занял девятое место в чемпионате Швейцарии сезона-2024/2025, набрав 44 очка за 38 игр. Победителем первенства стал «Базель» (73).