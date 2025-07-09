Вратарь «ПСЖ» Сафонов прокомментировал начало своей европейской карьеры

Воспитанник «Краснодара» Матвей Сафонов оценил свой переход в «ПСЖ» и поделился ожиданиями от следующих сезонов в европейском футболе.

«Можно сказать, что переход в «ПСЖ» – это европейское начало моей карьеры. Я надеюсь, что всё будет продолжаться», — заявил Сафонов в эпизоде документального фильма «Западная трибуна» на платформе Okko.

В июле прошлого года голкипер сборной России Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара». Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 20 млн. В первый же год в европейском футболе Сафонов стал чемпионом Франции, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также победителем Лиги чемпионов УЕФА.