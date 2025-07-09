Антон Миранчук — капитан «Сьона» в товарищеском матче с «Зенитом»

В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором встречаются российский «Зенит» и швейцарский «Сьон». В этой игре капитаном швейцарской команды является российский полузащитник Антон Миранчук. Футболист выступает в данном коллективе с 2024 года.

Футболист выступает в данном коллективе с 2024 года. В 24 матчах прошедшего клубного сезона игрок забил два гола и отдал три голевые передачи.

«Зенит» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на втором месте. Команда набрала 66 очков за 30 встреч. Чемпионом страны стал «Краснодар» (67). «Сьон» занял девятое место в чемпионате Швейцарии сезона-2024/2025, набрав 44 очка за 38 игр. Первым стал «Базель» (73).