«Спартак» отклонил второе предложение «Фламенго» по Барко в размере € 14 млн — Симплисиу

Московский «Спартак» отверг второе предложение бразильского «Фламенго» по трансферу атакующего полузащитника Эсекьеля Барко. Как сообщает журналист Раиза Симплисиу, красно-белых не устроила предложенная сумма, которая составила € 14 млн.

Напомним, ранее сообщалось, что первое предложение «Фламенго» по трансферу аргентинца не превышало € 10 млн. Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что жена Барко поставила футболисту ультиматум, пригрозив разводом, если он не вернётся в Латинскую Америку.

Аргентинец перешёл в «Спартак» из «Ривер Плейт» летом 2024 года. С тех пор он сыграл 36 матчей во всех турнирах, забив 14 голов и сделав девять результативных передач.