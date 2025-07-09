Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» отклонил второе предложение «Фламенго» по Барко в размере € 14 млн — Симплисиу

«Спартак» отклонил второе предложение «Фламенго» по Барко в размере € 14 млн — Симплисиу
Комментарии

Московский «Спартак» отверг второе предложение бразильского «Фламенго» по трансферу атакующего полузащитника Эсекьеля Барко. Как сообщает журналист Раиза Симплисиу, красно-белых не устроила предложенная сумма, которая составила € 14 млн.

Напомним, ранее сообщалось, что первое предложение «Фламенго» по трансферу аргентинца не превышало € 10 млн. Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что жена Барко поставила футболисту ультиматум, пригрозив разводом, если он не вернётся в Латинскую Америку.

Аргентинец перешёл в «Спартак» из «Ривер Плейт» летом 2024 года. С тех пор он сыграл 36 матчей во всех турнирах, забив 14 голов и сделав девять результативных передач.

Материалы по теме
«Спартак» начал лето с победы. Как же круто Барко преобразил команду! Видео
«Спартак» начал лето с победы. Как же круто Барко преобразил команду! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android