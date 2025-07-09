«Спартак» ведёт переговоры с «Миланом» по трансферу двух футболистов — Лонго

Московский «Спартак» вступил в переговоры с итальянским «Миланом» по переходу двух футболистов. Как сообщает инсайдер Даниэле Лонго, красно-белые заинтересованы в трансфере центрального полузащитника Ясина Адли и правого защитника Эмерсона.

Алжирский хавбек провёл минувший сезон на правах аренды в «Фиорентине». Летом Адли вернулся в «Милан». Эмерсон перебрался в итальянский клуб из «Тоттенхэма» перед стартом прошлого сезона. Ранее он выступал за испанскую «Барселону».

Оба футболиста не являются ключевыми для нового главного тренера «Милана» Массимилиано Аллегри. Ожидается, что переходы могут произойти ближе к августу.