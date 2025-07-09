Антон Миранчук впервые вышел с капитанской повязкой в матче «Сьона»
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В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором встречаются российский «Зенит» и швейцарский «Сьон». Полузащитник Антон Миранчук впервые вышел на поле в качестве капитана швейцарской команды.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 июля 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Перерыв
2 : 1
Сьон
Сьон, Швейцария
1:0 Глушенков – 10' 2:0 Кассьерра – 17' 2:1 Шуареф – 41'
Футболист выступает в данном коллективе с 2024 года. В 24 матчах прошедшего клубного сезона игрок забил два гола и отдал три голевые передачи. Миранчук является воспитанником московских «Спартака» и «Локомотива», за железнодорожников он выступал с 2013 по 2024 год. Помимо этого, полузащитник играет за сборную России.
«Сьон» занял девятое место в чемпионате Швейцарии сезона-2024/2025, набрав 44 очка за 38 игр. Чемпионство выиграл «Базель» (73).
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