Антон Миранчук впервые вышел с капитанской повязкой в матче «Сьона»

В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором встречаются российский «Зенит» и швейцарский «Сьон». Полузащитник Антон Миранчук впервые вышел на поле в качестве капитана швейцарской команды.

Футболист выступает в данном коллективе с 2024 года. В 24 матчах прошедшего клубного сезона игрок забил два гола и отдал три голевые передачи. Миранчук является воспитанником московских «Спартака» и «Локомотива», за железнодорожников он выступал с 2013 по 2024 год. Помимо этого, полузащитник играет за сборную России.

«Сьон» занял девятое место в чемпионате Швейцарии сезона-2024/2025, набрав 44 очка за 38 игр. Чемпионство выиграл «Базель» (73).