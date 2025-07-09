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Пари Сен-Жермен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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Сафонов ответил Роналду на слова, что чемпионат Саудовской Аравии лучше Лиги 1

Сафонов ответил Роналду на слова, что чемпионат Саудовской Аравии лучше Лиги 1
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Голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов отреагировал на слова форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который некоторое время назад заявил, что саудовская Про-Лига превосходит по уровню французскую Лигу 1.

«Роналду неправ, говоря, что Саудовская Про-Лига сильнее Лиги 1. Я не возьмусь говорить о других командах Лиги 1, но ни один клуб из Саудовской Аравии не сравнится с «ПСЖ» в текущем состоянии», — заявил Сафонов в эпизоде документального фильма «Западная трибуна» на платформе Okko.

Французский «ПСЖ» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, разгромив в финале итальянский «Интер» (5:0). На внутренней арене парижане завоевали золотые медали чемпионата, набрав 84 очка в 34 играх. Кроме того, Сафонов с одноклубниками завоевали Кубок и Суперкубок страны.

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