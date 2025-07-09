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Анхель Корреа покинул «Атлетико» Мадрид. Аргентинец выступал за клуб с 2015 года

Анхель Корреа покинул «Атлетико» Мадрид. Аргентинец выступал за клуб с 2015 года
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Аргентинский нападающий Анхель Корреа перешёл в «Тигрес» из мадридского «Атлетико». «Матрасники» пожелали игроку удачи в дальнейшей карьере.

«Желаем тебе всего наилучшего в будущих личных и профессиональных вызовах», — написано в аккаунте столичного клуба в соцсети X (ранее Twitter).

Анхель Корреа перешёл в «Атлетико» в 2015 году из «Сан-Лоренсо де Альмагро». За 10 лет аргентинец провёл 444 матча во всех турнирах за испанский клуб, в которых он отметился 85 голами, а также взял в составе команды Диего Симеоне Ла Лигу в сезоне-2020/2021, Лигу Европы и Суперкубок УЕФА. Кроме этого, форвард сборной Аргентины победил на чемпионате мира в 2022 году.

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