Стало известно, какую сумму «Спартак» требует у «Фламенго» за трансфер Барко

Московский «Спартак» требует у бразильского «Фламенго» € 20 млн за трансфер аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко. Как сообщает журналист Себастьян Срур, красно-белые не собираются расставаться с одним из лидеров команды за меньшую сумму.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» сделал уже два предложения по переходу Барко. Первое, по данным СМИ, не превышало € 10 млн. Второе предложение в размере € 14 млн также было отклонено.

Барко перешёл в «Спартак» из «Ривер Плейт» летом 2024 года. Ранее футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что жена Барко поставила футболисту ультиматум, пригрозив разводом, если он не вернётся в Латинскую Америку.