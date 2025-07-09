В ЦСКА отреагировали на слова агента Алвеса о задержке оформления трансфера по вине клуба

Директор по коммуникациям ПФК ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на слова Лекки Де Камарго, агента бразильского полузащитника «Сан-Паулу» Матеуса Алвеса. Ранее представитель футболиста заявил, что официальное объявление о трансфере откладывается, потому что президент и гендиректор клуба находятся не в Москве.

«Думаю, что агент игрока не совсем разбирается (и не должен) в клубных структурах и процессах. Но в рамках уже данного комментария считаем важным подчеркнуть: никаких сложностей и временных заминок у нас нет. Более того, со стороны ЦСКА документы подписаны и отправлены. Ждём подписей со стороны бразильских коллег, и трансфер будет объявлен. И надеемся, что не на следующей неделе, а в самое ближайшее время. Игрок уже в Новогорске, всё хорошо. Успел уже даже поменять выбранный ранее номер. Но об этом чуть позже», — написал Брейдо в телеграм-канале.

Матеус Алвес является воспитанником «Сан-Паулу». Всего на счету 20-летнего атакующего полузащитника 15 матчей в составе основной команды, в которых он отметился двумя результативными передачами. Ранее сообщалось, что футболист уже прошёл медосмотр перед трансфером в ЦСКА.