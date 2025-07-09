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«Эвертон» купил у «Вильярреала» нападающего Тьерно Барри

«Эвертон» купил у «Вильярреала» нападающего Тьерно Барри
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Нападающий Тьерно Барри перешёл из «Вильярреала» в «Эвертон». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Футболист подписал со своей новой командой трудовое соглашение, срок которого рассчитан до лета 2029 года.

«Я очень рад! Быть здесь — очень волнительно. Надеюсь, что смогу сыграть за команду как можно скорее. «Эвертон» — большой клуб Премьер-лиги с богатой историей, здесь играли знаменитые футболисты, такие как Уэйн Руни и Ромелу Лукаку. В юности я любил наблюдать за этими игроками, теперь же я хочу достичь того же.

Я пообщался с тренером. Он сказал, что у меня есть качества, с которыми можно выступать в АПЛ. Он настроен на плодотворную совместную работу. Он искренне хочет помочь мне, это одна из причин, почему я перешёл сюда», — приводит слова Барри официальный сайт «ирисок».

В 41 матче прошлого сезона игрок забил 19 голов и отдал четыре голевые передачи.

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