Анчелотти не будет отбывать срок в тюрьме из-за особенности испанских законов

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти не сядет в тюрьму за уклонение от выплаты налогов. В рамках испанского законодательства любой приговор сроком менее двух лет за ненасильственное преступление редко требует от обвиняемого без предыдущих судимостей отбывать тюремное заключение. Об этом сообщает ESPN.

Ранее появлялась информация, что бывший тренер мадридского «Реала» приговорён к одному году тюремного заключения и штрафу в размере € 386 000 за уклонение от уплаты налогов. Прокуратура Испании обвинила итальянского специалиста в мошенничестве на сумму € 1 062 079 в налоговых годах 2014 (€ 386 361) и 2015 (€ 675 718) во время его первого пребывания в столичном клубе.