Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анчелотти не будет отбывать срок в тюрьме из-за особенности испанских законов

Анчелотти не будет отбывать срок в тюрьме из-за особенности испанских законов
Комментарии

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти не сядет в тюрьму за уклонение от выплаты налогов. В рамках испанского законодательства любой приговор сроком менее двух лет за ненасильственное преступление редко требует от обвиняемого без предыдущих судимостей отбывать тюремное заключение. Об этом сообщает ESPN.

Ранее появлялась информация, что бывший тренер мадридского «Реала» приговорён к одному году тюремного заключения и штрафу в размере € 386 000 за уклонение от уплаты налогов. Прокуратура Испании обвинила итальянского специалиста в мошенничестве на сумму € 1 062 079 в налоговых годах 2014 (€ 386 361) и 2015 (€ 675 718) во время его первого пребывания в столичном клубе.

Материалы по теме
«Анчелотти меняет лицо сборной Бразилии». Легендарный тренер вывел новую команду на ЧМ!
«Анчелотти меняет лицо сборной Бразилии». Легендарный тренер вывел новую команду на ЧМ!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android