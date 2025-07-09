Доннарумма обратился к Мусиале после нанесения травмы, игрок «Баварии» ответил
Поделиться
Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма обратился к полузащитнику «Баварии» Джамалу Мусиале после столкновения. В матче 1/4 финала клубного чемпионата мира, где «ПСЖ» победил мюнхенцев (2:0), голкипер нанёс серьёзную травму полузащитнику немецкому футболисту.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Дуэ – 78' 2:0 Дембеле – 90+6'
Удаления: Пачо – 82', Эрнандес – 90+2' / нет
«Все мои молитвы и хорошие пожелания с тобой, Джамал Мусиала», — написал Доннарумма в социальной сети.
«Спасибо за все пожелания и не беспокойся. Это часть футбола», — ответил Мусиала.
По итогам матча «Бавария» вылетела с клубного чемпионата мира. «ПСЖ» в 1/2 финала турнира встретится с мадридским «Реалом». Мусиала был успешно прооперирован. Футболисту диагностировали перелом малоберцовой кости.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 июля 2025
-
21:36
-
21:31
-
21:30
-
21:30
-
21:28
-
21:24
-
21:22
-
21:16
-
21:04
-
20:58
-
20:51
-
20:51
-
20:50
-
20:40
-
20:38
-
20:35
-
20:33
-
20:22
-
20:15
-
20:10
-
20:03
-
19:54
-
19:54
-
19:43
-
19:40
-
19:21
-
19:21
-
19:12
-
19:09
-
19:00
-
18:57
-
18:31
-
18:24
-
18:23
-
18:13