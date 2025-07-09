Доннарумма обратился к Мусиале после нанесения травмы, игрок «Баварии» ответил

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма обратился к полузащитнику «Баварии» Джамалу Мусиале после столкновения. В матче 1/4 финала клубного чемпионата мира, где «ПСЖ» победил мюнхенцев (2:0), голкипер нанёс серьёзную травму полузащитнику немецкому футболисту.

«Все мои молитвы и хорошие пожелания с тобой, Джамал Мусиала», — написал Доннарумма в социальной сети.

«Спасибо за все пожелания и не беспокойся. Это часть футбола», — ответил Мусиала.

По итогам матча «Бавария» вылетела с клубного чемпионата мира. «ПСЖ» в 1/2 финала турнира встретится с мадридским «Реалом». Мусиала был успешно прооперирован. Футболисту диагностировали перелом малоберцовой кости.