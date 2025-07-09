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Игрок «Сьона» Антон Миранчук забил гол в товарищеском матче с «Зенитом»

Игрок «Сьона» Антон Миранчук забил гол в товарищеском матче с «Зенитом»
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В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором встречаются российский «Зенит» и швейцарский «Сьон». Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). В прямом эфире игру показывает телеканал «Матч ТВ». На данный момент счёт 4:2 в пользу команды РПЛ. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 июля 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 2
Сьон
Сьон, Швейцария
1:0 Глушенков – 10'     2:0 Кассьерра – 17'     2:1 Шуареф – 41'     3:1 Шилов – 61'     4:1 Ерохин – 64'     4:2 Миранчук – 66'     5:2 Волков – 76'    

На 66-й минуте гол в ворота команды с берегов Невы забил капитан швейцарской команды Антон Миранчук.

«Зенит» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на втором месте. Команда набрала 66 очков за 30 встреч. Чемпионом страны стал «Краснодар» (67). «Сьон» занял девятое место в чемпионате Швейцарии сезона-2024/2025, набрав 44 очка за 38 игр. Первым стал «Базель» (73).

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