«ПСЖ» — «Реал» Мадрид: стартовые составы команд на полуфинал клубного ЧМ

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Сегодня, 9 июля, состоится полуфинальный матч клубного чемпионата мира — 2025, в котором встретятся «ПСЖ» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). В качестве главного арбитра выступит Шимон Марциняк из Польши. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Реал»: Куртуа, Вальверде, Рюдигер, Асенсио, Фран Гарсия, Гюлер, Тчуамени, Беллингем, Винисиус, Мбаппе, Торрес.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Бералдо, Мендеш, Витинья, Невеш, Руис, Дуэ, Дембеле, Кварацхелия.

Напомним, на стадии четвертьфинала турнира парижане победили «Баварию» со счётом 2:0. В свою очередь, «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:2. Финал клубного чемпионата мира состоится 13 июля.