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Пари Сен-Жермен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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Трент пропустит матч с «ПСЖ» из-за травмы

Трент пропустит матч с «ПСЖ» из-за травмы
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Крайний защитник «Реал» Мадрид Трент Александер-Арнольд пропустит матч полуфинала клубного чемпионата мира с «ПСЖ» из-за травмы, полученной на тренировке. Об этом сообщает Madrid Zone в соцсети X (ранее Twitter). Англичанина нет в заявке на 1/2 финала турнира.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Трент выходил во всех пяти предыдущих матчах клубного чемпионата мира, в которых отметился двумя голевыми передачами. Игрок перешёл в испанскую команду 30 мая.

До этого игры турнира в США пропускал другой футболист «сливочных», Киллиан Мбаппе, так как француз заболел острым гастроэнтеритом, вследствие чего похудел на 6 кг. Мбаппе выйдет в старте в матче с «ПСЖ».

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