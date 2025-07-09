Трент пропустит матч с «ПСЖ» из-за травмы

Крайний защитник «Реал» Мадрид Трент Александер-Арнольд пропустит матч полуфинала клубного чемпионата мира с «ПСЖ» из-за травмы, полученной на тренировке. Об этом сообщает Madrid Zone в соцсети X (ранее Twitter). Англичанина нет в заявке на 1/2 финала турнира.

Трент выходил во всех пяти предыдущих матчах клубного чемпионата мира, в которых отметился двумя голевыми передачами. Игрок перешёл в испанскую команду 30 мая.

До этого игры турнира в США пропускал другой футболист «сливочных», Киллиан Мбаппе, так как француз заболел острым гастроэнтеритом, вследствие чего похудел на 6 кг. Мбаппе выйдет в старте в матче с «ПСЖ».