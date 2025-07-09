Лучший бомбардир Серии А сезона-2024/2025 Ретеги перейдёт в «Аль-Кадисию» — Романо

Нападающий «Аталанты» Матео Ретеги близок к переходу в «Аль-Кадисию» из чемпионата Саудовской Аравии. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).
По данным источника, стоимость трансфера может составить до € 65 млн. Футболист уже согласовал с саудовским коллективом условия трудового соглашения.
Напомним, Ретеги стал лучшим бомбардиром завершившегося чемпионата Италии сезона-2024/2025. На счету форварда сборной Италии 25 забитых мячей в 36 сыгранных им матчах Серии А.
«Аль-Кадисия» по итогам прошедшего чемпионата Саудовской Аравии заняла четвёртое место в турнирной таблице.