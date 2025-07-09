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Ростов — Динамо Махачкала, результат матча 5 июня 2025, счёт 2:1, товарищеский матч

«Ростов» победил махачкалинское «Динамо» в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч между клубами Российской Премьер-Лиги «Ростовом» и махачкалинским «Динамо». Игра проходила в рамках летних сборов в период подготовки к старту сезона-2025/2026. Команды встречались на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону, Россия). Победу со счётом 2:1 праздновали хозяева поля.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 июля 2025, среда. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала, Россия
1:0 Щетинин – 45'     2:0 Голенков – 71'     2:1 Зинович – 85'    

На 45-й минуте полузащитник жёлто-синих Кирилл Щетинин открыл счёт в матче. На 71-й минуте нападающий «Ростова» Егор Голенков реализовал пенальти, который сам и заработал. На 85-й минуте белорусский полузащитник бело-голубых Кирилл Зинович отыграл один мяч.

«Ростов» в 1-м туре РПЛ встретится с «Зенитом». Игра пройдёт в Санкт-Петербурге в воскресенье, 20 июля. Для «Динамо» Махачкала сезон начнётся выездным матчем с московским «Спартаком» в субботу, 19 июля.

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