«Ростов» победил махачкалинское «Динамо» в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч между клубами Российской Премьер-Лиги «Ростовом» и махачкалинским «Динамо». Игра проходила в рамках летних сборов в период подготовки к старту сезона-2025/2026. Команды встречались на стадионе «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону, Россия). Победу со счётом 2:1 праздновали хозяева поля.

На 45-й минуте полузащитник жёлто-синих Кирилл Щетинин открыл счёт в матче. На 71-й минуте нападающий «Ростова» Егор Голенков реализовал пенальти, который сам и заработал. На 85-й минуте белорусский полузащитник бело-голубых Кирилл Зинович отыграл один мяч.

«Ростов» в 1-м туре РПЛ встретится с «Зенитом». Игра пройдёт в Санкт-Петербурге в воскресенье, 20 июля. Для «Динамо» Махачкала сезон начнётся выездным матчем с московским «Спартаком» в субботу, 19 июля.