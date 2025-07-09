«Зенит» переиграл «Сьон», забив пять голов в товарищеском матче

Завершён матч Winline Суперсерии, в котором встретились российский «Зенит» и швейцарский «Сьон». Игра завершилась со счётом 5:2 в пользу клуба с берегов Невы. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия).

Максим Глушенков открыл счёт на 10-й минуте и вывел «Зенит» вперёд. Матео Кассьерра на 17-й минуте удвоил преимущество команды. Ильяс Шуареф отыграл один из мячей на 41-й минуте. Вадим Шилов на 61-й минуте забил третий мяч петербуржцев. Александр Ерохин на 64-й минуте увеличил разрыв в счёте. На 66-й минуте Антон Миранчук забил второй мяч гостей, а на 76-й минуте взятием ворот отметился Сергей Волков.

«Зенит» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на втором месте в турнирной таблице. Команда набрала 66 очков за 30 встреч. Чемпионом страны впервые в истории стал «Краснодар» (67). «Сьон» занял девятое место в чемпионате Швейцарии сезона-2024/2025, набрав 44 очка за 38 игр. Победителем первенства стал «Базель» (73).