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Мбаппе и Винисиус вместе выйдут в старте «Реала» на матч с «ПСЖ» — впервые при Алонсо

Форварды мадридского «Реала» Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор начнут матч 1/2 финала клубного чемпионата мира — 2025 с «ПСЖ» в стартовом составе. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). В качестве главного арбитра выступит Шимон Марциняк из Польши. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Таким образом, Мбаппе и Винисиус впервые одновременно появятся на поле с первых минут с момента назначения испанца Хаби Алонсо на пост главного тренера «Реала». В матче 1/4 финала с «Боруссией» (3:2) француз заменил бразильца на 67-й минуте и забил победный мяч.

Напомним, на стадии четвертьфинала турнира парижане победили «Баварию» со счётом 2:0. Финал клубного чемпионата мира состоится 13 июля.