Энрике — о полуфинале КЧМ: я куле, поэтому игра с «Реалом» всегда мотивирует

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал о своей мотивации перед игрой полуфинала клубного чемпионата мира с мадридским «Реалом».

«Играть против «Реала» – удовольствие. Так всегда было, есть и будет, потому что это значит – играть против самой титулованной команды в мире.

Вы знаете, что я куле, я остаюсь членом куле, поэтому игра с «Реалом» всегда мотивирует», – приводит слова испанца Mundo Deportivo.

Луис Энрике играл за «Барселону» с 1996 по 2004 год, а также тренировал клуб из столицы Каталонии с 2014 по 2017 год, дважды выиграв с командой чемпионат Испании и победив в Лиге чемпионов в сезоне-2014/2015.