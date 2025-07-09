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Пари Сен-Жермен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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Энрике — о полуфинале КЧМ: я куле, поэтому игра с «Реалом» всегда мотивирует

Энрике — о полуфинале КЧМ: я куле, поэтому игра с «Реалом» всегда мотивирует
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассказал о своей мотивации перед игрой полуфинала клубного чемпионата мира с мадридским «Реалом».

«Играть против «Реала» – удовольствие. Так всегда было, есть и будет, потому что это значит – играть против самой титулованной команды в мире.

Вы знаете, что я куле, я остаюсь членом куле, поэтому игра с «Реалом» всегда мотивирует», – приводит слова испанца Mundo Deportivo.

Луис Энрике играл за «Барселону» с 1996 по 2004 год, а также тренировал клуб из столицы Каталонии с 2014 по 2017 год, дважды выиграв с командой чемпионат Испании и победив в Лиге чемпионов в сезоне-2014/2015.

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