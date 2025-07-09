Главный тренер «Сьона» назвал причину поражения от «Зенита»
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Главный тренер «Сьона» Дидье Толо рассказал, почему его команда проиграла «Зениту» в рамках Winline Суперсерии. Французский специалист считает, что большую роль сыграла разная стадия подготовки команд к сезону.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 июля 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 2
Сьон
Сьон, Швейцария
1:0 Глушенков – 10' 2:0 Кассьерра – 17' 2:1 Шуареф – 41' 3:1 Шилов – 61' 4:1 Ерохин – 64' 4:2 Миранчук – 66' 5:2 Волков – 76'
«Длинного комментария не будет. «Зенит» был гораздо сильнее, чем мы. Нас просто «съели» один в один. Наши игроки не были достаточно эффективны и агрессивны. Это не оправдание, так сегодня сложилось.
Сейчас мы выходим из напряжённой фазы предсезонной подготовки. Нам не хватало агрессивности. Может, дней 15 преимущества у «Зенита» над нами есть», — сказал Толо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
«Зенит» победил «Сьон» со счётом 5:2. Голом за швейцарскую команду отметился Антон Миранчук.
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