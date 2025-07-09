Главный тренер «Сьона» назвал причину поражения от «Зенита»

Главный тренер «Сьона» Дидье Толо рассказал, почему его команда проиграла «Зениту» в рамках Winline Суперсерии. Французский специалист считает, что большую роль сыграла разная стадия подготовки команд к сезону.

«Длинного комментария не будет. «Зенит» был гораздо сильнее, чем мы. Нас просто «съели» один в один. Наши игроки не были достаточно эффективны и агрессивны. Это не оправдание, так сегодня сложилось.

Сейчас мы выходим из напряжённой фазы предсезонной подготовки. Нам не хватало агрессивности. Может, дней 15 преимущества у «Зенита» над нами есть», — сказал Толо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

«Зенит» победил «Сьон» со счётом 5:2. Голом за швейцарскую команду отметился Антон Миранчук.