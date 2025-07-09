«Лимит на легионеров вообще не нужен». Радимов — о регламенте РПЛ

Экс-полузащитник «Зенита», а ныне футбольный эксперт Владислав Радимов оценил информацию о возможном ужесточении лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Лимит вообще не нужен. Условные Батраков и Кисляк пробились, несмотря ни на что. Конкурируя, в случае Кисляка, с Пьяничем, Обляковым, Жемалетдиновым. Кисляк играл и был лучше. С одной стороны, конечно же, логично и правильно в условиях, когда мы отстранены, давать дорогу своим молодым. Но другое дело, как этой дорогой будут пользоваться сами ребята», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

На данный момент клубы РПЛ не могут включать в заявку более 13 иностранных игроков. Также одновременно на поле не могут находиться более восьми легионеров.