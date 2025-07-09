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Главный тренер «Сьона» объяснил, почему Миранчук был капитаном в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Сьона» объяснил, почему Миранчук был капитаном в матче с «Зенитом»
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Главный тренер «Сьона» Дидье Толо рассказал, почему российский полузащитник команды Антон Миранчук вышел на поле с капитанской повязкой в матче Winline Суперсерии с санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу клуба с берегов Невы.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 июля 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 2
Сьон
Сьон, Швейцария
1:0 Глушенков – 10'     2:0 Кассьерра – 17'     2:1 Шуареф – 41'     3:1 Шилов – 61'     4:1 Ерохин – 64'     4:2 Миранчук – 66'     5:2 Волков – 76'    

«Во всех товарищеских играх я ротирую капитанскую повязку. Чтобы каждый мог показать свои лидерские качества. Капитан на сезон ещё не выбран. Антон потерялся в начале матча, ему не хватало решительности. Когда мы чуть поменяли схему, его игра стала лучше.

Миранчук – прекрасный малый. Любой игрок из другой страны должен адаптироваться. Прошлый год ушёл на это. Ждём от него максимума в новом сезоне», — передаёт слова Толо корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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