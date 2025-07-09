Главный тренер «Сьона» объяснил, почему Миранчук был капитаном в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Сьона» Дидье Толо рассказал, почему российский полузащитник команды Антон Миранчук вышел на поле с капитанской повязкой в матче Winline Суперсерии с санкт-петербургским «Зенитом». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу клуба с берегов Невы.

«Во всех товарищеских играх я ротирую капитанскую повязку. Чтобы каждый мог показать свои лидерские качества. Капитан на сезон ещё не выбран. Антон потерялся в начале матча, ему не хватало решительности. Когда мы чуть поменяли схему, его игра стала лучше.

Миранчук – прекрасный малый. Любой игрок из другой страны должен адаптироваться. Прошлый год ушёл на это. Ждём от него максимума в новом сезоне», — передаёт слова Толо корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.