Семак прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Сьоном» в товарищеском матче
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о матче Winline Суперсерии в котором его подопечные разгромили швейцарский «Сьон». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу клуба с берегов Невы.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 июля 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 2
Сьон
Сьон, Швейцария
1:0 Глушенков – 10' 2:0 Кассьерра – 17' 2:1 Шуареф – 41' 3:1 Шилов – 61' 4:1 Ерохин – 64' 4:2 Миранчук – 66' 5:2 Волков – 76'
«Хорошая атмосфера и поддержка болельщиков. Что касается матча, то он получился открытым, особенно во втором тайме. Думаю, это понравилось болельщикам. Для нас полезная игра с точки зрения встречи с европейским командой. Можно сказать, первая ласточка из Европы. Надеюсь, будут приезжать к нам чаще. Спорт объединяет людей», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
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