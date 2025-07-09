Семак прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Сьоном» в товарищеском матче

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о матче Winline Суперсерии в котором его подопечные разгромили швейцарский «Сьон». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу клуба с берегов Невы.

«Хорошая атмосфера и поддержка болельщиков. Что касается матча, то он получился открытым, особенно во втором тайме. Думаю, это понравилось болельщикам. Для нас полезная игра с точки зрения встречи с европейским командой. Можно сказать, первая ласточка из Европы. Надеюсь, будут приезжать к нам чаще. Спорт объединяет людей», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.