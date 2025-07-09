Главный тренер «Сьона» Толо: основное наблюдение — высокий уровень «Зенита»
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Главный тренер швейцарского «Сьона» Дидье Толо поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Зенитом». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу клуба с берегов Невы.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 июля 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 2
Сьон
Сьон, Швейцария
1:0 Глушенков – 10' 2:0 Кассьерра – 17' 2:1 Шуареф – 41' 3:1 Шилов – 61' 4:1 Ерохин – 64' 4:2 Миранчук – 66' 5:2 Волков – 76'
«Основное наблюдение – высокий уровень футбола со стороны «Зенита».
Ждать ли нас ещё в Петербурге? Не ко мне вопрос. Я отвечаю за спортивную составляющую. Меня интересует возможность играть с командами высокого уровня. Сегодня был именно такой матч.
Политическое давление? Я на 100% был сконцентрирован на игре. У каждого своя позиция и своё мнение. Мы приехали сюда играть в футбол», — передаёт слова Толо корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
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