Главный тренер «Сьона» Толо: основное наблюдение — высокий уровень «Зенита»

Главный тренер швейцарского «Сьона» Дидье Толо поделился впечатлениями от товарищеского матча с «Зенитом». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу клуба с берегов Невы.

«Основное наблюдение – высокий уровень футбола со стороны «Зенита».

Ждать ли нас ещё в Петербурге? Не ко мне вопрос. Я отвечаю за спортивную составляющую. Меня интересует возможность играть с командами высокого уровня. Сегодня был именно такой матч.

Политическое давление? Я на 100% был сконцентрирован на игре. У каждого своя позиция и своё мнение. Мы приехали сюда играть в футбол», — передаёт слова Толо корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.