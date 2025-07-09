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Семак — о перспективах 17-летнего Шилова в «Зените»: один из самых талантливых в академии

Семак — о перспективах 17-летнего Шилова в «Зените»: один из самых талантливых в академии
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб не рассматривает аренду 17-летнего нападающего Вадима Шилова, отметившегося голом в товарищеском матче со «Сьоном» (5:2).

«Перспективы Шилова? У него не тот возраст, чтобы уходить в аренду. Будем его привлекать и в тренировочном процессе, и в официальных матчах. Всё зависит от него. Конечно, это один из самых талантливых игроков академии. Надеюсь, он будет прогрессировать. И будет реально конкурировать за место на футбольном поле. Это вопрос ближайшей перспективы. А мы будем помогать», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

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