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Защитник «Зенита» Волков прокомментировал разгромную победу над «Сьоном»

Защитник «Зенита» Волков прокомментировал разгромную победу над «Сьоном»
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Крайний защитник «Зенита» Сергей Волков высказался об игре со «Сьоном» в рамках Winline Суперсерии, в которой клуб из Санкт-Петербурга одержал победу со счётом 5:2.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 июля 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 2
Сьон
Сьон, Швейцария
1:0 Глушенков – 10'     2:0 Кассьерра – 17'     2:1 Шуареф – 41'     3:1 Шилов – 61'     4:1 Ерохин – 64'     4:2 Миранчук – 66'     5:2 Волков – 76'    

«Сьон» — хорошая команда. Была интенсивная игра. Часто за спину открываются — для защитников это хорошая работа. Было интересно сыграть.

У нас сейчас осталась короткая подготовка к игре с «Войводиной». Думаю, что мы готовы почти на 100%», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Российский фулбек вышел на поле на 46-й минуте встречи и забил финальный мяч в игре на 76-й. За швейцарскую команду отличился Антон Миранчук.

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