Защитник «Зенита» Волков прокомментировал разгромную победу над «Сьоном»

Крайний защитник «Зенита» Сергей Волков высказался об игре со «Сьоном» в рамках Winline Суперсерии, в которой клуб из Санкт-Петербурга одержал победу со счётом 5:2.

«Сьон» — хорошая команда. Была интенсивная игра. Часто за спину открываются — для защитников это хорошая работа. Было интересно сыграть.

У нас сейчас осталась короткая подготовка к игре с «Войводиной». Думаю, что мы готовы почти на 100%», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Российский фулбек вышел на поле на 46-й минуте встречи и забил финальный мяч в игре на 76-й. За швейцарскую команду отличился Антон Миранчук.