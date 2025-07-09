Семак: приедет ли Вендел? Для начала его надо увидеть, как и Жерсона

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии своих игроков после матча Winline Суперсерии, в котором сине-бело-голубые разгромили швейцарский «Сьон». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу клуба с берегов Невы.

«Пока все не готовы показывать лучший футбол. Ошибался не только Вега, но и другие защитники. В том числе в моменте с пропущенным голом. Веге нужно сыграться с партнёрами, понять те требования, которые есть. Он слишком мало в команде, чтобы мы требовали от него понимания всех процессов.

Горшков и Сантос могут сыграть в центре поля, где у нас есть проблемы. Так что хорошо, что у нас появился Роман. И мы можем наших номинальных защитников сдвигать в центральную зону.

Приедет ли Вендел? Для начала его надо увидеть. Как и Жерсона. Вендел должен был прилететь 3 июля. Потом что-то сдвинулось. Так что давайте дождёмся каких-либо новостей. Пока сложно сказать, сможем ли мы на них рассчитывать», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Защитник Роман Вега перебрался в «Зенит» из «Аргентинос Хуниорс» в летнее трансферное окно. Бразилец Жерсон также стал игроком российского клуба, о чём сообщила пресс-служба «Фламенго». Хавбек Вендел, чей трансфер из «Зенита» в «Ботафого» сорвался, пока не присоединился к команде.