Семак: из-за Вендела «Зениту» нужно два игрока в центр поля такого же качества

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о планах команды в летнее трансферное окно.

«Мы не первое трансферное окно стараемся работать в направлении поиска игрока в центре поля. Сейчас из-за ситуации с Венделом нужно два игрока в центре поля. Чтобы была возможность ротации, в том числе схем. Мы хотели бы, чтобы к нам пришли игроки такого же качества. Под эту игру мы и подбирали футболистов – Энрике, Педро, Глушенкова. Имея хороший центр поля, можно развязать им руки. Сейчас стараемся найти баланс», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Ранее Семак заявил, что полузащитник Вендел должен был оказаться в расположении команды 3 июля, но затем сроки были сдвинуты. Специалист не уверен, что сможет рассчитывать на игрока.