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Александр Ерохин: форма «Зенита» ещё не на 100% оптимальная

Александр Ерохин: форма «Зенита» ещё не на 100% оптимальная
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о победе санкт-петербургского клуба над швейцарским «Сьоном» в рамках Winline Суперсерии. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу клуба с берегов Невы.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 июля 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 2
Сьон
Сьон, Швейцария
1:0 Глушенков – 10'     2:0 Кассьерра – 17'     2:1 Шуареф – 41'     3:1 Шилов – 61'     4:1 Ерохин – 64'     4:2 Миранчук – 66'     5:2 Волков – 76'    

«Хороший матч с хорошей командой. Большой плюс, что у нас в период подготовки есть возможность играть с командами из центральной Европы, тем более — с командой из Швейцарии. Спасибо болельщикам, которых сегодня много собралось. Счёт интересный для болельщиков — много забитых мячей. Это этап подготовки, есть определённые нагрузки. К чемпионату должны подойти в более хорошем состоянии.

Форма ещё не на 100% оптимальная. До старта чемпионата ещё полторы-две недели. Готовимся. Тренерский штаб сегодня дал сыграть по 45 минут. Планомерно говоримся и набираем форму к старту чемпионата», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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