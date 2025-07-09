Александр Ерохин: форма «Зенита» ещё не на 100% оптимальная

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о победе санкт-петербургского клуба над швейцарским «Сьоном» в рамках Winline Суперсерии. Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась со счётом 5:2 в пользу клуба с берегов Невы.
«Хороший матч с хорошей командой. Большой плюс, что у нас в период подготовки есть возможность играть с командами из центральной Европы, тем более — с командой из Швейцарии. Спасибо болельщикам, которых сегодня много собралось. Счёт интересный для болельщиков — много забитых мячей. Это этап подготовки, есть определённые нагрузки. К чемпионату должны подойти в более хорошем состоянии.
Форма ещё не на 100% оптимальная. До старта чемпионата ещё полторы-две недели. Готовимся. Тренерский штаб сегодня дал сыграть по 45 минут. Планомерно говоримся и набираем форму к старту чемпионата», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
- 9 июля 2025
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