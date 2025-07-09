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Игрок «Зенита» Волков рассказал о состоянии здоровья после травмы

Игрок «Зенита» Волков рассказал о состоянии здоровья после травмы
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Крайний защитник «Зенита» Сергей Волков после товарищеского матча со швейцарским «Сьоном» (5:2) ответил на вопрос о состоянии здоровья после травмы. Футболист пропустил бо́льшую часть прошлого сезона из-за повреждения, он перешёл в стан сине-бело-голубых прошлым летом.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 июля 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 2
Сьон
Сьон, Швейцария
1:0 Глушенков – 10'     2:0 Кассьерра – 17'     2:1 Шуареф – 41'     3:1 Шилов – 61'     4:1 Ерохин – 64'     4:2 Миранчук – 66'     5:2 Волков – 76'    

«Я уже начал до отпуска тренироваться с общей группой. Играл за вторую команду. Главное, что нет болевых ощущений. Всё нормально. Страха нет», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость Волкова составляет € 3 млн. Срок трудового соглашения футболиста с его нынешней командой рассчитан до лета 2028 года.

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