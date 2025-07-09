Игрок «Зенита» Волков рассказал о состоянии здоровья после травмы
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Крайний защитник «Зенита» Сергей Волков после товарищеского матча со швейцарским «Сьоном» (5:2) ответил на вопрос о состоянии здоровья после травмы. Футболист пропустил бо́льшую часть прошлого сезона из-за повреждения, он перешёл в стан сине-бело-голубых прошлым летом.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 июля 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 2
Сьон
Сьон, Швейцария
1:0 Глушенков – 10' 2:0 Кассьерра – 17' 2:1 Шуареф – 41' 3:1 Шилов – 61' 4:1 Ерохин – 64' 4:2 Миранчук – 66' 5:2 Волков – 76'
«Я уже начал до отпуска тренироваться с общей группой. Играл за вторую команду. Главное, что нет болевых ощущений. Всё нормально. Страха нет», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость Волкова составляет € 3 млн. Срок трудового соглашения футболиста с его нынешней командой рассчитан до лета 2028 года.
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