Игрок «Зенита» Волков рассказал о состоянии здоровья после травмы

Крайний защитник «Зенита» Сергей Волков после товарищеского матча со швейцарским «Сьоном» (5:2) ответил на вопрос о состоянии здоровья после травмы. Футболист пропустил бо́льшую часть прошлого сезона из-за повреждения, он перешёл в стан сине-бело-голубых прошлым летом.

«Я уже начал до отпуска тренироваться с общей группой. Играл за вторую команду. Главное, что нет болевых ощущений. Всё нормально. Страха нет», — передаёт слова Волкова корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость Волкова составляет € 3 млн. Срок трудового соглашения футболиста с его нынешней командой рассчитан до лета 2028 года.