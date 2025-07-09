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Полузащитник «Зенита» Ерохин: Антону Миранчуку было приятно приехать в Россию

Полузащитник «Зенита» Ерохин: Антону Миранчуку было приятно приехать в Россию
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался об игре со швейцарским «Сьоном» в рамках Winline Суперсерии. Хавбек клуба из Санкт-Петербурга отметил игру Антона Миранчука.

«Миранчук провёл сегодня неплохую игру. Думаю, что ему было приятно приехать в Россию со своей командой и увидеться с ребятами, со сборниками», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Российский легионер вышел с капитанской повязкой и забил один из голов швейцарцев, но это не помогло его команде уйти от поражения. «Зенит» победил со счётом 5:2. Миранчук перешёл в «Сьон» в 2024 году в качестве свободного агента.

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