Полузащитник «Зенита» Ерохин: Антону Миранчуку было приятно приехать в Россию

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался об игре со швейцарским «Сьоном» в рамках Winline Суперсерии. Хавбек клуба из Санкт-Петербурга отметил игру Антона Миранчука.

«Миранчук провёл сегодня неплохую игру. Думаю, что ему было приятно приехать в Россию со своей командой и увидеться с ребятами, со сборниками», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Российский легионер вышел с капитанской повязкой и забил один из голов швейцарцев, но это не помогло его команде уйти от поражения. «Зенит» победил со счётом 5:2. Миранчук перешёл в «Сьон» в 2024 году в качестве свободного агента.