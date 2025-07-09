Главный тренер «Зенита» Семак: Миранчук — качественный игрок

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча со «Сьоном» (5:2) поделился впечатлениями от игры капитана швейцарской команды Антона Миранчука.
«Миранчук — качественный игрок, которого мы прекрасно знаем по играм в том числе в России. Дальше всё зависит от него, от его стабильности. Как правило, требуется время на адаптацию, год-два. Мы с ним немного поговорили. Он, думаю, рад. Занимается своим любимым делом.
Я-то из Франции уже через год уехал. Не успел адаптироваться», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Сергей Семак играл за «ПСЖ» с 2005 по 2006 год.
Миранчук выступает за «Сьон» с 2024 года. В 24 матчах прошедшего клубного сезона игрок забил два гола и отдал три голевые передачи. Миранчук является воспитанником московских «Спартака» и «Локомотива», за железнодорожников он выступал с 2013 по 2024 год. Помимо этого, полузащитник играет за сборную России.
- 9 июля 2025
-
23:08
-
23:01
-
23:01
-
22:57
-
22:49
-
22:48
-
22:48
-
22:43
-
22:39
-
22:37
-
22:32
-
22:19
-
22:13
-
22:03
-
21:57
-
21:53
-
21:49
-
21:41
-
21:40
-
21:38
-
21:37
-
21:36
-
21:31
-
21:30
-
21:30
-
21:28
-
21:24
-
21:22
-
21:16
-
21:04
-
20:58
-
20:51
-
20:51
-
20:50
-
20:40