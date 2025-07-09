Главный тренер «Зенита» Семак: Миранчук — качественный игрок

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча со «Сьоном» (5:2) поделился впечатлениями от игры капитана швейцарской команды Антона Миранчука.

«Миранчук — качественный игрок, которого мы прекрасно знаем по играм в том числе в России. Дальше всё зависит от него, от его стабильности. Как правило, требуется время на адаптацию, год-два. Мы с ним немного поговорили. Он, думаю, рад. Занимается своим любимым делом.

Я-то из Франции уже через год уехал. Не успел адаптироваться», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сергей Семак играл за «ПСЖ» с 2005 по 2006 год.

Миранчук выступает за «Сьон» с 2024 года. В 24 матчах прошедшего клубного сезона игрок забил два гола и отдал три голевые передачи. Миранчук является воспитанником московских «Спартака» и «Локомотива», за железнодорожников он выступал с 2013 по 2024 год. Помимо этого, полузащитник играет за сборную России.