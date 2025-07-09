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Главный тренер «Зенита» Семак: Миранчук — качественный игрок

Главный тренер «Зенита» Семак: Миранчук — качественный игрок
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча со «Сьоном» (5:2) поделился впечатлениями от игры капитана швейцарской команды Антона Миранчука.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 июля 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 2
Сьон
Сьон, Швейцария
1:0 Глушенков – 10'     2:0 Кассьерра – 17'     2:1 Шуареф – 41'     3:1 Шилов – 61'     4:1 Ерохин – 64'     4:2 Миранчук – 66'     5:2 Волков – 76'    

«Миранчук — качественный игрок, которого мы прекрасно знаем по играм в том числе в России. Дальше всё зависит от него, от его стабильности. Как правило, требуется время на адаптацию, год-два. Мы с ним немного поговорили. Он, думаю, рад. Занимается своим любимым делом.

Я-то из Франции уже через год уехал. Не успел адаптироваться», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Сергей Семак играл за «ПСЖ» с 2005 по 2006 год.

Миранчук выступает за «Сьон» с 2024 года. В 24 матчах прошедшего клубного сезона игрок забил два гола и отдал три голевые передачи. Миранчук является воспитанником московских «Спартака» и «Локомотива», за железнодорожников он выступал с 2013 по 2024 год. Помимо этого, полузащитник играет за сборную России.

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