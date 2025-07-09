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«ПСЖ» — «Реал» Мадрид: онлайн-трансляция полуфинала клубного ЧМ началась

«ПСЖ» — «Реал» Мадрид: онлайн-трансляция полуфинала клубного ЧМ началась
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В эти минуты начался полуфинальный матч клубного чемпионата мира — 2025, в котором встречаются «ПСЖ» и мадридский «Реал». Команды играют на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). В качестве главного арбитра выступает Шимон Марциняк из Польши. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:10 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Перерыв
3 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 6'     2:0 Дембеле – 9'     3:0 Руис – 24'    

Начало встречи было отложено на 10 минут из-за ДТП рядом со стадионом.

Напомним, на стадии четвертьфинала турнира парижане победили «Баварию» со счётом 2:0. В свою очередь, «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:2. Финал клубного чемпионата мира состоится 13 июля. Победитель пары «ПСЖ» — «Реал» в главном матче турнира встретится с «Челси».

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