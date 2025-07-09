Начало матча «ПСЖ» — «Реал» Мадрид откладывали на 10 минут из-за ДТП возле стадиона

Начало матча клубного чемпионата мира — 2025 между «ПСЖ» и мадридским «Реалом» было отложено на 10 минут из-за ДТП. Команды играют на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси). В качестве главного арбитра выступает Шимон Марциняк из Польши. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Как сообщают СМИ, авария, ставшая причиной задержки стартового свистка, произошла недалеко от стадиона.

Напомним, на стадии четвертьфинала турнира парижане победили «Баварию» со счётом 2:0. В свою очередь, «сливочные» обыграли дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:2. Финал клубного чемпионата мира состоится 13 июля. Победитель пары «ПСЖ» — «Реал» в главном матче турнира встретится с «Челси».