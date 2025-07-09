Игрок «Сьона»: матч с «Зенитом» — топовый для нас. Видно, что в России любят футбол

Вингер «Сьона» Йозиас Лукембила высказался о матче с «Зенитом» в рамках Winline Суперсерии.

«Для нас это очень хороший опыт. Команда такого уровня показывает, где мы на шкале футбольной силы находимся. Мы воспринимаем это как ценный игровой опыт.

Абсолютно топовый для нас матч. Отличный стадион! Прекрасная атмосфера. Понимаем, что матч товарищеский. Но та инфраструктура, которую мы видели, нам очень всё понравилось. Видно, что футбол любят и играть умеют», — передаёт слова Лукембилы корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» в матче на «Газпром Арене» победил «Сьон» со счетом 5:2. Гол за швейцарскую команду забил Антон Миранчук.