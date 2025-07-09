Игрок «Сьона»: у «Зенита» отличный уровень, клуб легко показал бы себя в Лиге конференций

Вингер «Сьона» Йозиас Лукембила после товарищеского матча с «Зенитом» (2:5) поделился мнением об уровне игры клуба с берегов Невы.

— Как оцените «Зенит» с точки зрения европейского футбола?

— От себя скажу: легко — Лига конференций. Прям отличный уровень. «Зенит» прекрасно там себя показал бы, — передаёт слова Лукембилы корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на втором месте в турнирной таблице. Команда набрала 66 очков за 30 встреч. Чемпионом страны впервые в истории стал «Краснодар» (67). «Сьон» занял девятое место в чемпионате Швейцарии сезона-2024/2025, набрав 44 очка за 38 игр. Победителем первенства стал «Базель» (73).