Игрок «Сьона»: у «Зенита» отличный уровень, клуб легко показал бы себя в Лиге конференций
Поделиться
Вингер «Сьона» Йозиас Лукембила после товарищеского матча с «Зенитом» (2:5) поделился мнением об уровне игры клуба с берегов Невы.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 июля 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 2
Сьон
Сьон, Швейцария
1:0 Глушенков – 10' 2:0 Кассьерра – 17' 2:1 Шуареф – 41' 3:1 Шилов – 61' 4:1 Ерохин – 64' 4:2 Миранчук – 66' 5:2 Волков – 76'
— Как оцените «Зенит» с точки зрения европейского футбола?
— От себя скажу: легко — Лига конференций. Прям отличный уровень. «Зенит» прекрасно там себя показал бы, — передаёт слова Лукембилы корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
«Зенит» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на втором месте в турнирной таблице. Команда набрала 66 очков за 30 встреч. Чемпионом страны впервые в истории стал «Краснодар» (67). «Сьон» занял девятое место в чемпионате Швейцарии сезона-2024/2025, набрав 44 очка за 38 игр. Победителем первенства стал «Базель» (73).
Материалы по теме
Комментарии
- 9 июля 2025
-
23:08
-
23:01
-
23:01
-
22:57
-
22:49
-
22:48
-
22:48
-
22:43
-
22:39
-
22:37
-
22:32
-
22:19
-
22:13
-
22:03
-
21:57
-
21:53
-
21:49
-
21:41
-
21:40
-
21:38
-
21:37
-
21:36
-
21:31
-
21:30
-
21:30
-
21:28
-
21:24
-
21:22
-
21:16
-
21:04
-
20:58
-
20:51
-
20:51
-
20:50
-
20:40