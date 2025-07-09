Игрок «Сьона» рассказал, что в команде спрашивали у Миранчука о России

Вингер «Сьона» Йозиас Лукембила после товарищеского матча с «Зенитом» (2:5) рассказал, что команда задавала полузащитнику Антону Миранчуку вопросы о России.

— Что рассказывал Миранчук о России и о матче?

— Он много рассказывал нам. Мы задавали ему много вопросов. Спрашивали: «Что за команда? Как люди относятся к футболу?». Он нам всё рассказывал. Для нас это прекрасный опыт.

— За год Миранчук заслужил капитанскую повязку? Как к этому отнеслись во встрече с «Зенитом»?

— Без проблем отнеслись к назначению Миранчука капитаном на матч с «Зенитом». С этим не было никаких проблем. В нашей команде нет раздутого эго. Мы знаем, что мы одна команда. Мы играем вместе. Наша общая цель — выигрывать каждый матч, — передаёт слова Лукембилы корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.