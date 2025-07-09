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Игрок «Сьона» рассказал, что в команде спрашивали у Миранчука о России

Игрок «Сьона» рассказал, что в команде спрашивали у Миранчука о России
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Вингер «Сьона» Йозиас Лукембила после товарищеского матча с «Зенитом» (2:5) рассказал, что команда задавала полузащитнику Антону Миранчуку вопросы о России.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 июля 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 2
Сьон
Сьон, Швейцария
1:0 Глушенков – 10'     2:0 Кассьерра – 17'     2:1 Шуареф – 41'     3:1 Шилов – 61'     4:1 Ерохин – 64'     4:2 Миранчук – 66'     5:2 Волков – 76'    

— Что рассказывал Миранчук о России и о матче?
— Он много рассказывал нам. Мы задавали ему много вопросов. Спрашивали: «Что за команда? Как люди относятся к футболу?». Он нам всё рассказывал. Для нас это прекрасный опыт.

— За год Миранчук заслужил капитанскую повязку? Как к этому отнеслись во встрече с «Зенитом»?
— Без проблем отнеслись к назначению Миранчука капитаном на матч с «Зенитом». С этим не было никаких проблем. В нашей команде нет раздутого эго. Мы знаем, что мы одна команда. Мы играем вместе. Наша общая цель — выигрывать каждый матч, — передаёт слова Лукембилы корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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