Миранчук: берёт гордость, что ребятам из «Сьона» понравилось в России — все в восторге
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Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук признался, что футболистам швейцарского клуба понравилось в Санкт-Петербурге. «Сьон» уступил в товарищеском матче «Зениту» со счётом 2:5, россиянин забил один из голов своей команды.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 июля 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 2
Сьон
Сьон, Швейцария
1:0 Глушенков – 10' 2:0 Кассьерра – 17' 2:1 Шуареф – 41' 3:1 Шилов – 61' 4:1 Ерохин – 64' 4:2 Миранчук – 66' 5:2 Волков – 76'
«Очень приятные эмоции от возвращения в Россию. Обычно приезжаешь со сборной, сейчас — приехал с клубом. Очень рад! Берёт гордость, что ребятам очень сильно понравилось, как встретили. Были сегодня на экскурсии, видели очень много красивых мест. Все в восторге! Приём был потрясающий!» — передает слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.
Миранчук выступает за «Сьон» с 2024 года.
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