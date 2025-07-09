Миранчук: берёт гордость, что ребятам из «Сьона» понравилось в России — все в восторге

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук признался, что футболистам швейцарского клуба понравилось в Санкт-Петербурге. «Сьон» уступил в товарищеском матче «Зениту» со счётом 2:5, россиянин забил один из голов своей команды.

«Очень приятные эмоции от возвращения в Россию. Обычно приезжаешь со сборной, сейчас — приехал с клубом. Очень рад! Берёт гордость, что ребятам очень сильно понравилось, как встретили. Были сегодня на экскурсии, видели очень много красивых мест. Все в восторге! Приём был потрясающий!» — передает слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Миранчук выступает за «Сьон» с 2024 года.