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Антон Миранчук рассказал, в чём отличие футбола в России и Швейцарии

Антон Миранчук рассказал, в чём отличие футбола в России и Швейцарии
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Полузащитник сборной России Антон Миранчук, перебравшийся прошлым летом в швейцарский «Сьон» из московского «Локомотива», рассказал о разнице между швейцарским и российским футболом. В среду, 9 июля, «Зенит» разгромил «Сьон» (5:2) в товарищеском матче в рамках Winline Суперсерии.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
09 июля 2025, среда. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
5 : 2
Сьон
Сьон, Швейцария
1:0 Глушенков – 10'     2:0 Кассьерра – 17'     2:1 Шуареф – 41'     3:1 Шилов – 61'     4:1 Ерохин – 64'     4:2 Миранчук – 66'     5:2 Волков – 76'    

«Уже об этом говорил: в целом чемпионаты отличаются. «Зенит» — одна из лучших команд России. Параллели сложно проводить. Отличается. В Швейцарии больше физики, а в России — тактики. Если в двух словах», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на втором месте в турнирной таблице. Команда набрала 66 очков за 30 встреч. Чемпионом страны впервые в истории стал «Краснодар» (67). «Сьон» занял девятое место в чемпионате Швейцарии сезона-2024/2025, набрав 44 очка за 38 игр. Победителем первенства стал «Базель» (73).

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