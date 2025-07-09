Антон Миранчук рассказал, в чём отличие футбола в России и Швейцарии

Полузащитник сборной России Антон Миранчук, перебравшийся прошлым летом в швейцарский «Сьон» из московского «Локомотива», рассказал о разнице между швейцарским и российским футболом. В среду, 9 июля, «Зенит» разгромил «Сьон» (5:2) в товарищеском матче в рамках Winline Суперсерии.

«Уже об этом говорил: в целом чемпионаты отличаются. «Зенит» — одна из лучших команд России. Параллели сложно проводить. Отличается. В Швейцарии больше физики, а в России — тактики. Если в двух словах», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» завершил сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на втором месте в турнирной таблице. Команда набрала 66 очков за 30 встреч. Чемпионом страны впервые в истории стал «Краснодар» (67). «Сьон» занял девятое место в чемпионате Швейцарии сезона-2024/2025, набрав 44 очка за 38 игр. Победителем первенства стал «Базель» (73).