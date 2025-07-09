Миранчук: игроки «Сьона» спрашивали, как сказать «спасибо» или «до свидания»

Полузащитник «Сьона» Антон Миранчук рассказал, что футболисты швейцарского клуба интересовались у него словами благодарности на русском. Сегодня, 9 июля, «Сьон» в товарищеском матче в Санкт-Петербурге проиграл «Зениту» (2:5).

«Меня больше спрашивали о каких-то моментах. Спрашивали про язык, как что-либо сказать. Например, в столовой сказать «спасибо» или «до свидания». Такие мелочи», — передаёт слова Миранчука корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Антон Миранчук выступает за клуб из Швейцарии с 2024 года. В сегодняшнем матче россиянин впервые вышел на поле с капитанской повязкой, отметившись голом.