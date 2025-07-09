Ошибки Асенсио и Рюдигера привели к двум голам «ПСЖ» к 10-й минуте
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Защитники мадридского «Реал» Рауль Асенсио и Антонио Рюдигер дважды результативно ошиблись в начале матча с «ПСЖ» в рамках полуфинала клубного чемпионата мира.
Кадр из трансляции
На пятой минуте встречи испанский центрбек не смог вынести мяч из штрафной площади, после чего нападающий парижского клуба Усман Дембеле выбил мяч у игрока «сливочных» и отдал передачу Фабиана Руису.
Дембеле снова включился в прессинг на девятой минуте, после чего обокрал Антонио Рюдигера, отпустившего мяч слишком далеко. Француз убежал один на один с вратарём «Реала» Тибо Куртуа и переиграл бельгийского голкипера.
К концу первого тайма «ПСЖ» ведёт со счётом 3:0, Руис сделал дубль на 24-й.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:10 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 6' 2:0 Дембеле – 9' 3:0 Руис – 24' 4:0 Рамуш – 87'
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