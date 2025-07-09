Ошибки Асенсио и Рюдигера привели к двум голам «ПСЖ» к 10-й минуте

Защитники мадридского «Реал» Рауль Асенсио и Антонио Рюдигер дважды результативно ошиблись в начале матча с «ПСЖ» в рамках полуфинала клубного чемпионата мира.

Кадр из трансляции

На пятой минуте встречи испанский центрбек не смог вынести мяч из штрафной площади, после чего нападающий парижского клуба Усман Дембеле выбил мяч у игрока «сливочных» и отдал передачу Фабиана Руису.

Дембеле снова включился в прессинг на девятой минуте, после чего обокрал Антонио Рюдигера, отпустившего мяч слишком далеко. Француз убежал один на один с вратарём «Реала» Тибо Куртуа и переиграл бельгийского голкипера.

К концу первого тайма «ПСЖ» ведёт со счётом 3:0, Руис сделал дубль на 24-й.