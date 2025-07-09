Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ошибки Асенсио и Рюдигера привели к двум голам «ПСЖ» к 10-й минуте

Ошибки Асенсио и Рюдигера привели к двум голам «ПСЖ» к 10-й минуте
Комментарии

Защитники мадридского «Реал» Рауль Асенсио и Антонио Рюдигер дважды результативно ошиблись в начале матча с «ПСЖ» в рамках полуфинала клубного чемпионата мира.

Кадр из трансляции

Кадр из трансляции

На пятой минуте встречи испанский центрбек не смог вынести мяч из штрафной площади, после чего нападающий парижского клуба Усман Дембеле выбил мяч у игрока «сливочных» и отдал передачу Фабиана Руису.

Дембеле снова включился в прессинг на девятой минуте, после чего обокрал Антонио Рюдигера, отпустившего мяч слишком далеко. Француз убежал один на один с вратарём «Реала» Тибо Куртуа и переиграл бельгийского голкипера.

К концу первого тайма «ПСЖ» ведёт со счётом 3:0, Руис сделал дубль на 24-й.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:10 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
4 : 0
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
1:0 Руис – 6'     2:0 Дембеле – 9'     3:0 Руис – 24'     4:0 Рамуш – 87'    
Материалы по теме
«ПСЖ» разнёс «Реал»! И уверенно вышел в финал клубного ЧМ
Live
«ПСЖ» разнёс «Реал»! И уверенно вышел в финал клубного ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android